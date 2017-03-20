Ярмольник порекомендовал РПЦ не вмешиваться в кино

Актер Леонид Ярмольник порекомендовал представителям Русской православной церкви (РПЦ) не указывать режиссерам, как снимать фильмы.

Таким образом он ответил на слова епископа Егорьевский Тихона (Шевкунова) о том, что режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель не имеет права искажать историю. «Пусть они занимаются церковью, а не кино… Мы же им не говорим, как службу вести. Вот и все. Хотят – пусть приходят в кино, а не хотят – пусть сидят в церкви», - сказа Ярмольник в интервью НСН.

Премьера фильма «Матильда», продолжающего вызывать споры в обществе, намечена на начало октября. Она пройдет в Санкт-Петербурге.