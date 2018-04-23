На ярмарках в Подмосковье продали тысячу саженцев

В минувшие выходные на подмосковных ярмарках было продано более тысячи саженцев, сообщил глава Минпотребрынка региона Владимир Посаженников.

Так, например, на ярмарке, открывшейся в Раменском районе можно было приобрести более тридцати наименований продукции, в том числе овощи, рыбу, сыр, сладости, саженцы со скидкой до 70 процентов.

Вторая крупная ярмарка работала в Истре, где посетители купили более девятисот саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников, свыше 1,2 тысячи кустов цветов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».