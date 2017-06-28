Японцы посетили Курилы с бизнес-миссией
Японская делегация, возглавляемая спецсоветником главы правительства страны Эйити Хасэгавой, прибыла на Курильские острова.
Делегация состоит из нескольких десятков человек, среди которых госслужащие и представители частных компаний. Цель визита состоит в обсуждении возможностей совместной экономической деятельности России и Японии на островах, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалина.
Представители Японии намерены в рамках визита посетить различные объекты на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.
Ранее сообщалось, что в целях сотрудничества правительство Сахалинской области готово предоставить японским бизнесменам ряд налоговых льгот.
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