Японцы посетили Курилы с бизнес-миссией

Японская делегация, возглавляемая спецсоветником главы правительства страны Эйити Хасэгавой, прибыла на Курильские острова.

Делегация состоит из нескольких десятков человек, среди которых госслужащие и представители частных компаний. Цель визита состоит в обсуждении возможностей совместной экономической деятельности России и Японии на островах, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора Сахалина.

Представители Японии намерены в рамках визита посетить различные объекты на островах Итуруп, Кунашир и Шикотан.

Ранее сообщалось, что в целях сотрудничества правительство Сахалинской области готово предоставить японским бизнесменам ряд налоговых льгот.