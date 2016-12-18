Японцы остались недовольны итогами переговоров Абэ с Путиным

Более 54% жителей Японии отрицательно оценили итоги переговоров между премьер-министром страны Синдзо Абэ и президентом России Владимиром Путиным.

Положительно отозвались о результатах визита российского лидера только 38,7% японцев, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, приводимого агентством Kyodo. После переговоров рейтинг японского правительства снизился на шесть процентов.

Сам глава кабмина итоги встречи с Путиным оценивает положительно. По его словам, переговоры способствовали новому взлет отношений между странами.

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