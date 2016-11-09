Японцы научат россиян долгожительству

Ученые из Японии решили обучить россиян, как можно долго жить. Для этой цели они собираются построить на всей территории России специальные больницы и центры долгожительства. Не секрет, что японцы являются самой долгоживущей нацией. Средний срок жизни японца составляет примерно 83,7 лет, тогда как россияне живут в среднем 70,5 лет.

Правительства обеих стран уже приступили к переговорам по созданию специальных медицинских учреждений по долгожительству. Сложно в это поверить, но сравнительно недавно японцы жили в среднем всего 50 лет. Однако японские ученые провели масштабные изучения и выявили секреты долголетия,- сообщает «ВладТайм».

Например, один из них – применение современного научного оборудования. Также жить дольше поможет элементарная зарядка. Начинать утро с физических упражнений показывается нормой в Японии. Конечно, важно правильное питание. Японцы питаются в основном морепродуктами, которые богаты селеном и цинком, тормозящими старение.