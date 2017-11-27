Японцы хотят высадиться на Луне в следующем десятилетии

Японские космонавты могут высадиться на Луне в 2020-х годах.

Токио планирует принять участие в строительстве модульной среды обитания Deep Space Gateway на орбите естественного спутника Земли.

В частности, японская сторона рассчитывает на то, что именно ее корабли будут использоваться для посадок на Луну. Кроме того, она ведет разработки сфере стыковки транспортных кораблей и очистки воды на станции, передает НСН со ссылкой на местные СМИ.