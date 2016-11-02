В японской гробнице найдены уникальные мечи
В древней гробнице, которую отыскали на острове Кюсю в Японии, обнаружили уникальные мечи. По мнению экспертов, они были созданы приблизительно в 6-м веке.
Находки могут стать причиной для пересмотра истории Японии. По словам работников Музея университета Кагосимы, скорее всего, мечи были сделаны на Корейском полуострове, сообщает «Российская Газета».
Длина одного из найденных мечей изначально была 150 см., тем не менее, до наших дней сохранились всего 142 см. Другой меч уникален тем, что его эфес обтянут кожей ската. Ученые убеждают, что этот меч является самым древним из сохранившихся в Юго-Восточной Азии мечей, которые были декорированы при помощи кожи этого морского животного.
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии