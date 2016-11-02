В японской гробнице найдены уникальные мечи

В древней гробнице, которую отыскали на острове Кюсю в Японии, обнаружили уникальные мечи. По мнению экспертов, они были созданы приблизительно в 6-м веке.

Находки могут стать причиной для пересмотра истории Японии. По словам работников Музея университета Кагосимы, скорее всего, мечи были сделаны на Корейском полуострове, сообщает «Российская Газета».

Длина одного из найденных мечей изначально была 150 см., тем не менее, до наших дней сохранились всего 142 см. Другой меч уникален тем, что его эфес обтянут кожей ската. Ученые убеждают, что этот меч является самым древним из сохранившихся в Юго-Восточной Азии мечей, которые были декорированы при помощи кожи этого морского животного.