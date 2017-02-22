Японский зоопарк вынужденно усыпил десятки макак

В зоопарке японского города Фуццу усыпили 57 снежных макак. Причиной данной меры стал выявленный у животных ген «агрессивного чужеродного вида».

Специалисты установили, что жившие в зоопарке снежные макаки спаривались с макаками-резус. Ввоз и размножение последних в Японии находится под запретом, так как они являются чужеродным видом. Снежные макаки были усыплены из опасений, что они начнут самостоятельно размножаться в естественных условиях, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

Монахи буддийского храма, расположенного неподалеку от зоопарка, провели поминальную службу по душам умерщвленных животных.