Японский ученый Охсуми получил Нобелевскую премию по медицине

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил японский ученый-биолог Йосинори Охсуми. Ему удалось раскрыть сложные клеточные механизмы.

Речь идет о механизме автофагии и процессе переработки ненужных частей клетки внутри лизосом или вакуолей. Феномен аутофагии был открыт в 1960 годах, однако его принципы оставались неизвестными до 90 годов прошлого века, когда Охсуми смог раскрыть ее секреты, наблюдая за ростом тысяч культур дрожжей, у которых были удалены некоторые гены.

Как сказали в Нобелевском комитете, благодаря работам Охсуми, человечество знает, какую роль аутофагия играет в развитии зародыша, в зарождении рака, развитии многих болезней и в старении тела.

Йосинори Охсуми работает биологом в Технологическом университете Токио, сообщает РИА Новости.