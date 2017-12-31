Японские власти предсказали возможные сценарии войны на Корейском полуострове
Японское правительство обозначило четыре возможных причины возникновения полномасштабной войны на Корейском полуострове.
Их изучением занимается Совет национальной безопасности страны при участии премьер-министра Синдзо Абэ, передает телеканал «360».
Наиболее вероятными вариантами начала войны могут стать столкновение между вооруженными силами КНДР и Южной Кореи, удар США по Северной Корее, вторжение южнокорейцев в КНДР или ракетный удар Пхеньяна по Японии.
Ранее японцы заявили о намерении приобрести у США военные истребители-бомбардировщики F‐35B.
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