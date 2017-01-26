Японские ученые вырастили орган одного животного в теле другого

Научные сотрудники из Японии смогли вырастить поджелудочную железу из iPS-клеток лабораторной мыши в теле крысы.

После они пересадили панкреатический островок, который способствует синхронизации высвобождения инсулина, грызуна, больного диабетом, в результате чего было замечено улучшение многих показателей, в том числе глюкозы в крови, - сообщает «Экономика сегодня».

Японские исследователи думают, что удачный исход теста дает масштабные возможности для выращивания органов человека в телах различных животных с последующей пересадкой.

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