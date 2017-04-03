Японские ученые пересадили стволовые клетки сетчатки глаза
Научные сотрудники из Японии впервые в истории медицины пересадили пациенту донорские клетки сетчатки глаза. Сообщается, что эти клетки были получены из специального банка стволовых клеток.
Перед пересадкой эксперты перепрограммировали материал в плюрипотентные стволовые клетки, чтобы вырастить из них полноценные клетки сетчатки, - сообщает «Газета.ru».
Данная методика может быть применена для лечения возрастной макулодистрофии, а в настоящее время прошедший через успешную операцию пациент уже выписался домой.
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