Японские компании намерены инвестировать 11 млрд долларов в энергомост с РФ

Выступая перед журналистами в Калининграде, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин рассказал о намерении ряда японских компаний совокупно инвестировать 11 миллиардов долларов в строительство энергомоста Россия – Япония.

- Японские компании вышли к нам на Петербургском форуме в этом году с предложением: давайте построим энергомост Россия - Япония, - цитирует Бударгина ТАСС.

Глава «Россетей» отметил также, что этот вопрос обсуждается уже несколько десятилетий, но ранее инициатором проекта выступала российская сторона.

Вместе с тем Бударгин рассказал о существующих сложностях, поскольку в самой Японии «существует закон о запрете импорта электроэнергии», и определенные представители политической элиты выступают против строительства энергомоста.

- На уровне людей, населения, мне кажется, очень сильное понимание есть, поэтому и бизнес начинает к этому вопросу по-другому относиться, - сказал Бударгин.