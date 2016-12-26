Японские компании намерены инвестировать 11 млрд долларов в энергомост с РФ

Выступая перед журналистами в Калининграде, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин рассказал о намерении ряда японских компаний совокупно инвестировать 11 миллиардов долларов в строительство энергомоста Россия – Япония.

- Японские компании вышли к нам на Петербургском форуме в этом году с предложением: давайте построим энергомост Россия - Япония, - цитирует Бударгина ТАСС.

Глава «Россетей» отметил также, что этот вопрос обсуждается уже несколько десятилетий, но ранее инициатором проекта выступала российская сторона.

Вместе с тем Бударгин рассказал о существующих сложностях, поскольку в самой Японии «существует закон о запрете импорта электроэнергии», и определенные представители политической элиты выступают против строительства энергомоста.

- На уровне людей, населения, мне кажется, очень сильное понимание есть, поэтому и бизнес начинает к этому вопросу по-другому относиться, - сказал Бударгин.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Дворкович признал существование споров между РФ и Белоруссией по цене на газ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО