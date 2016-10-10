Японские инженеры намерены получать энергию из космоса

Японская компания J Space Systems продемонстрировала новую разработку — плоскую антенну для получения микроволнового сигнала из космоса. Ученые надеются использовать ее для приема энергии, отправленной с расположенных в космосе солнечных станций.

Антенна работает на частоте 5,8 ГГц, с ее помощью уже успешно принимается сигнал пока расстояние около 50 метров.

Если эта технология получит развитие, у нее может быть несколько вариантов применения. Одно — передача энергии на короткие расстояния, на территории фабрик и заводов, чтобы не было необходимости использовать провода для зарядки сенсоров, автотранспорта и терминалов.

Второй вариант — воздушные шары, передающие энергию в зоны природных катаклизмов для работы техники и снабжения населения электричеством.

Но главная идея и мечта инженеров – создание на орбите Земли солнечных станций, способных вырабатывать огромный объем солнечной энергии и отправлять ее на Землю, сообщает портал «Nanonewsnet».

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