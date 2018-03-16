Японская корпорация скупает табачные компании России

Компания «Japan Tobacco» («JT») стала владельцем российской табачной компании «Донской табак».

«Japan Tobacco» владеет тремя производственными площадками в России, в портфель компании входят международные бренды «Winston», «Camel», «Sobranie», «Glamour» и другие, а также российские марки «Русский стиль», «Петр I», «Тройка» и другие.

Отмечается, что сделка по приобретению «Донского табака» увеличит долю компании на российском табачном рынке примерно до 40% вместо настоящих 7%.

Стоимость сделки составила около 90 млрд рублей (1,6 млрд долларов).

Причиной продажи компании называют отрицательную динамику, ужесточение регулирования акцизной политики, рост теневой составляющей в России, что не дает предприятию развиваться вне крупной международной табачной корпорации, сообщает РБК.