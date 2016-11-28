Японская компания по производству молний откроет предприятие в Ногинске

Японская фирма YKK, специализирующаяся на производстве молний, застежек-липучек, пряжек и других подобных товаров, откроет первое свое предприятие в России. Оно разместится в подмосковном индустриальном парке «DEGA-Ногинск».

По мнению гендиректора DEGA Development Ольги Мироновой, данный факт свидетельствует о привлекательности России для японской компании в плане инвестиций, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По сведениям издания, у компании YKK более 114 предприятий, которые размещены в 71 стране мира.