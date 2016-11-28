Японская компания по производству молний откроет предприятие в Ногинске
Японская фирма YKK, специализирующаяся на производстве молний, застежек-липучек, пряжек и других подобных товаров, откроет первое свое предприятие в России. Оно разместится в подмосковном индустриальном парке «DEGA-Ногинск».
По мнению гендиректора DEGA Development Ольги Мироновой, данный факт свидетельствует о привлекательности России для японской компании в плане инвестиций, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По сведениям издания, у компании YKK более 114 предприятий, которые размещены в 71 стране мира.
Следующая новость В Антарктиде нашли пирамиды древнейшей цивилизации
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии