Японская делегация прибыла в Крым с культурным визитом

В Крым с культурным визитом прилетела делегация из Японии. Визит состоялся по приглашению городских властей.

Об этом РИА Новости сообщил глава делегации Мицухиро Кимура. В ее состав вошли известные японские музыканты. В рамках визита они выступят на концерте в честь дня города Ялты, который отмечается каждую вторую субботу августа.

Кимура выразил надежду, что японцы «начнут активнее посещать ялтинские курорты». Глава городской администрации Алексей Челпанов поблагодарил гостей и заявил о намерении развивать сотрудничество с Японией.