Япония заявила о поднятии истребителей из-за российского вертолета
В Минобороны Японии заявили о поднятии истребителей из-за приближения российского корабельного вертолета Ка-27 к островам Сенкаку.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 22 ноября.
Вместе с тем, ведомство подчеркивает, что российский вертолет не нарушал воздушного пространства Японии, пролетев от острова Сенкаку на расстоянии 10 километров.
В свою очередь пресс-служба Тихоокеанского флота России не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию. Острова Сенкаку являются необитаемыми, однако их принадлежность постоянно оспаривает КНР, сообщают «Народные новости».
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