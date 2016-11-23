Япония заявила о поднятии истребителей из-за российского вертолета

В Минобороны Японии заявили о поднятии истребителей из-за приближения российского корабельного вертолета Ка-27 к островам Сенкаку.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел 22 ноября.

Вместе с тем, ведомство подчеркивает, что российский вертолет не нарушал воздушного пространства Японии, пролетев от острова Сенкаку на расстоянии 10 километров.

В свою очередь пресс-служба Тихоокеанского флота России не подтвердила и не опровергла появившуюся информацию. Острова Сенкаку являются необитаемыми, однако их принадлежность постоянно оспаривает КНР, сообщают «Народные новости».