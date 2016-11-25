Япония задумалась о размещении системы ПРО США

Власти Японии намерены обсудить возможность размещения на территории страны американской системы ПРО.

По данным агентства «Киодо», этим вопросом займется специальная комиссия, которую оздадут при министерстве обороны. Присутствии в Японии высокотехнологичной системы ПРО THAAD будет рассматриваться в качестве ответа на возросшую угрозу со стороны КНДР, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Министр обороны Японии Томоми Инада заявила об отсутствии конкретных планов по размещению THAAD нет, но признала, что система может способствовать укреплению обороноспособности страны. Окончательное решение власти страны намерены принять к середине будущего года.