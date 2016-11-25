Япония выразила России протест из-за ракет на Курилах

Токио выразил Москве протест в связи с размещением российских ракетных комплексов на Южных Курилах.

Протест был заявлен по дипломатическим каналам 24 ноября, рассказали ТАСС в МИД Японии. В ведомстве подчеркнули, что усиление военного присутствия Росси на четырех Курильских островах не совместимо с позицией японской стороны относительно этих территорий.

Ранее в МИД России отмечали, что размещение на Курилах комплексов «Бал» и «Бастион» осуществляется на плановой основе в рамках оборонного строительства. При этом было в очередной раз подчеркнуто, что Южные Курилы – неотъемлемая часть российской территории. При этом в Кремле выразили надежду, что данное мероприятие не повлияет на переговоры с Японией.