Япония выразила России протест из-за ракет на Курилах
Токио выразил Москве протест в связи с размещением российских ракетных комплексов на Южных Курилах.
Протест был заявлен по дипломатическим каналам 24 ноября, рассказали ТАСС в МИД Японии. В ведомстве подчеркнули, что усиление военного присутствия Росси на четырех Курильских островах не совместимо с позицией японской стороны относительно этих территорий.
Ранее в МИД России отмечали, что размещение на Курилах комплексов «Бал» и «Бастион» осуществляется на плановой основе в рамках оборонного строительства. При этом было в очередной раз подчеркнуто, что Южные Курилы – неотъемлемая часть российской территории. При этом в Кремле выразили надежду, что данное мероприятие не повлияет на переговоры с Японией.
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