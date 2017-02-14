Япония выразила недовольство присвоением имен Курильским островам

Японские власти недовольны тем, что Россия присвоила имена пяти островам Курильской гряды. Правительство страны в связи с этим выразило протест РФ.

«Это неприемлемо и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам», - цитирует ТАСС генсека кабмина Японии Ёсихидэ Сугу.

В то же время он отметил, что это не должно повлиять на переговоры с российской стороной, касающиеся мирного договора. Представитель японского правительства также добавил, что «наличие таких проблем» свидетельствует о важности территориального вопроса.

Распоряжение о присвоении пяти безымянным Курильским островам названий подписал ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев.