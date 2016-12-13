Япония выделила украинской армии 1,85 млрд долларов на перевооружение

Правительство Японии перечислит Вооруженным силам Украины 1,85 миллиарда долларов. Об этом стало известно по итогам встречи министра обороны Украины Степана Полторака с чрезвычайным и полномочным послом Японии на Украине Сигеки Суми.

«Помощь Японии на общую сумму 1,85 миллиарда долларов является наибольшим показателем среди других стран», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы украинского военного ведомства.

Как отметили в министерстве, накануне украинские госпитали уже получили из Японии новое медицинское оборудование на 2,5 миллиона долларов.

Сообщается также, что в ходе встречи с послом Японии Полторак заверил собеседника в том, что Украина полностью выполнила план военной реформы на 2016 год.

В свою очередь дипломат заявил о готовности к сотрудничеству с Министерством обороны Украины с целью укрепления отношений между ВСУ и Силами самообороны Японии.