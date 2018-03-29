Япония упростит схему выдачи виз россиянам

С 1 июня российские туристы будут тратить меньше времени и денег на получение японской визы.

С начала прошлого года начала действовать схема выдачи виз, при которой поездка финансируется туристом за свой счет, без наличия гаранта, в качестве которого выступает японская турфирма.

Однако параллельно с ней действовала и прежняя схема – с фирмой-гарантом, что усложняло административные процедуры. В итоге принято решение отказаться от нее окончательно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консульство Японии в Хабаровске.

Российские туроператоры уже проинформированы о нововведении. Они утверждают, что отмена старой схемы не создаст туристам трудностей. Более того, отсутствие японского гаранта ускорит и удешевит получение визы.