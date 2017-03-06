Япония сообщила о запуске КНДР четырех ракет

КНДР произвела очередные ракетные запуски в сторону Японского моря. Три ракеты из четырех упали в исключительной экономической зоне Японии.

Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что в настоящее время проводится сбор и анализ данных, в связи с запуском. Пока сведений об ущербе не поступало.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, назвал действия КНДР прямым и грубым нарушением действующих резолюций Совбеза ООН. При этом он отметил, что ракетная программа Северной Кореи вышла на новый уровень угрозы, передает ТАСС.