Япония сообщила о запуске КНДР четырех ракет
КНДР произвела очередные ракетные запуски в сторону Японского моря. Три ракеты из четырех упали в исключительной экономической зоне Японии.
Генсек японского кабмина Ёсихидэ Суга заявил, что в настоящее время проводится сбор и анализ данных, в связи с запуском. Пока сведений об ущербе не поступало.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, назвал действия КНДР прямым и грубым нарушением действующих резолюций Совбеза ООН. При этом он отметил, что ракетная программа Северной Кореи вышла на новый уровень угрозы, передает ТАСС.
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