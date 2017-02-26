Япония и Россия обсудят вопросы хозяйственного сотрудничества на Курилах

Правительство Японии разработало план совместной с Россией хозяйственной деятельности в таких отраслях, как медицина, рыболовство, экология и туризм на южных Курилах. Этот план не затронет вопрос принадлежности островов, на которые претендуют японцы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Никкэй», 18 марта в Токио представители обеих сторон обсудят несколько вопросов, в том числе оказание жителям островов Курильской гряды с отдаленным доступом медицинской помощи специалистами Хоккайдо.

Японское правительство предложит частным компаниям России разработать маршрут морских круизов на острова южных Курил без высадки туристов.

Власти Токио также готовы создать совместные с Россией предприятия по переработке рыбы, в том числе горбуши, а также по производству ценных моллюсков «морское ушко».

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ было решено назначить встречу для обсуждения конкретных предложений по российско-японскому сотрудничеству.

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