Япония решила не проводить Олимпиаду в Саппоро

Городские власти попросили Международный олимпийский комитет отменить заявку на проведение Игр зимой 2026 года.

Свою позицию японская сторона объяснила тем, что не считает целесообразным проведение Олимпиады в азиатском регионе в третий раз подряд, передает НСН.

В текущем году ОИ состоялись в Южной Корее. В 2022 году соревнования будут проводиться в Пекине. Дабы не быть третье в этом списке, Япония планирует подать заявку на 2030 год.

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