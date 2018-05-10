Япония решила не проводить Олимпиаду в Саппоро

Городские власти попросили Международный олимпийский комитет отменить заявку на проведение Игр зимой 2026 года.

Свою позицию японская сторона объяснила тем, что не считает целесообразным проведение Олимпиады в азиатском регионе в третий раз подряд, передает НСН.

В текущем году ОИ состоялись в Южной Корее. В 2022 году соревнования будут проводиться в Пекине. Дабы не быть третье в этом списке, Япония планирует подать заявку на 2030 год.