Япония разработает новый пакет санкций для КНДР
Япония разрабатывает пакет санкций в отношении КНДР в связи с проведением Пхеньяном в течение последних двух недель пусков баллистических ракет.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK, японские власти будут настаивать на принятии новых санкций Совбезом ООН, для чего они рассчитывают получить поддержку России и Китая.
Согласно действующим мерам против Северной Кореи, им запрещено паромное сообщение с Японией, вход в японские порты из КНДР и все виды экспорта и импорта.
Новые санкции позволят исключить лазейки для незаконного импорта. Так, эти меры помогут пресечь нелегальный экспорт в Северную Корею деталей, которые можно применять для разработки оружия массового поражения.
Следующая новость Террористическая организация «Ансар аш-Шариа» объявила о самороспуске
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии