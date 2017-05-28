Япония разработает новый пакет санкций для КНДР

Япония разрабатывает пакет санкций в отношении КНДР в связи с проведением Пхеньяном в течение последних двух недель пусков баллистических ракет.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK, японские власти будут настаивать на принятии новых санкций Совбезом ООН, для чего они рассчитывают получить поддержку России и Китая.

Согласно действующим мерам против Северной Кореи, им запрещено паромное сообщение с Японией, вход в японские порты из КНДР и все виды экспорта и импорта.

Новые санкции позволят исключить лазейки для незаконного импорта. Так, эти меры помогут пресечь нелегальный экспорт в Северную Корею деталей, которые можно применять для разработки оружия массового поражения.