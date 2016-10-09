Япония примет участие в российских газовых проектах в Арктике

Токио может принять участие в российских СПГ-проектах в Северном Ледовитом океане. Правительство Японии сейчас рассматривает возможность участия японских компаний в газовых проектах России.

Пока неизвестно, о каких именно проектах идет речь, а также о том, какие именно японские компании выражают заинтересованность в таком сотрудничестве.

Японские источники утверждают, что российская сторона настаивает на участии японских компаний, а японская сторона рассматривает это как основу для экономического сотрудничества с Россией, сообщает РИА Новости.