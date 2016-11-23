Япония пригрозила ответными мерами на размещение ракет на Курилах
Япония пригрозила ответными мерами в связи с размещением российских ракетных комплексов на островах Итуруп и Кунашир, заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
- Мы придаем этому серьезное значение, и после уточнения будем реагировать соответствующим образом, — приводит слова министра «РИА Новости».
Он также отметил, что необходимо решить проблему северных территорий, как в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.
Ранее стало известно о том, что Россия разместила новейшие российские береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курильских островах. Дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион» несет боевое дежурство на острове Итуруп, а дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» - на острове Кунашир.
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