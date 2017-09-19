Япония повернулась к КНДР противоракетными комплексами
Япония ради безопасности страны со стороны КНДР на случай ракетной угрозы развернула военные комплексы «Patriot» в сторону Пхеньяна.
На днях северокорейские ракеты пролетели над Хоккайдо и упали в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны КНДР.
Япония также сообщает, что в ближайшее время противоракетные комплексы будут передислоцированы на военную базу Хакодатэ сухопутных сил самообороны страны.
Последний пуск ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда, сообщает РИА Новости.
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