Япония подняла тревогу из-за российских самолетов на границе

Японские вооруженные силы подняли в воздух истребители из-за обнаружения у своих границ шести российских военных самолетов.

По данным японских властей, два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и два противолодочных самолета Ил-38 пролетели вдоль побережья со стороны Японского моря. Еще два дальних противолодочных самолета Ту-142 - вдоль Тихоокеанского побережья.

Воздушное пространство Японии нарушено не было, сообщает «Комсомольская правда».

В сентябре прошлого года истребители японских воздушных сил отправились на перехват двух российских самолетов. Тогда также никаких нарушений зафиксировано не было.