Япония подняла тревогу из-за российских самолетов на границе
Японские вооруженные силы подняли в воздух истребители из-за обнаружения у своих границ шести российских военных самолетов.
По данным японских властей, два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 и два противолодочных самолета Ил-38 пролетели вдоль побережья со стороны Японского моря. Еще два дальних противолодочных самолета Ту-142 - вдоль Тихоокеанского побережья.
Воздушное пространство Японии нарушено не было, сообщает «Комсомольская правда».
В сентябре прошлого года истребители японских воздушных сил отправились на перехват двух российских самолетов. Тогда также никаких нарушений зафиксировано не было.
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