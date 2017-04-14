Япония подбирается к Курилам через морскую капусту

Россия и Япония согласовали условия промысла морской капусты японскими рыбаками в районе Малых Курил.

За право промысла морской капусты (ламинарии) у острова Сигнальный Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников выплатит российской стороне 90,6 млн иен (более 820 тысяч долларов).

Сотрудничество с Россией планируется вести, несмотря на то, что японские санкции для России остаются неизменными, а прогресса по территориальному спору по-прежнему не предвидится, сообщает Kommersant.ru.

Сигнальный (яп. каигара-дзима) — небольшой остров в Советском проливе Тихого океана в составе Малой Курильской гряды. Расположен в северо-западной части банки Опасной между островами Хоккайдо (3,7 км от Сигнального) и Танфильева (4 км). Ближайший остров Рифовый (1,5 км).

Длина острова около 200 м, высота 2 м. Глубины моря вокруг острова — до 2 м. Необитаем.

На острове имеется автоматический маяк Сигнальный. Он был установлен в 1936 году, автор проекта - японский инженер Миура Синобу.