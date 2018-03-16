Япония переходит на летающие автомобили

Японские власти озадачились поддержкой компаний, занимающихся разработкой летающий автомобилей.

В частности, над такими проектами работают Toyota Motor и Cartivator. Предполагается, что первый прототип они покажут уже в 2020 году, во время Олимпиады-2020.

В Токио считают, что именно с помощью летающих авто можно будет решить проблему постоянных пробок в крупных городах, сообщает телеканал «360».