Япония отозвала посла в Южной Корее из-за памятника

Токио принял решение об отзыве посла в Сеуле после того, как напротив японского генконсульства в Пусане был установлен памятник, посвященный женщинам, которые стали жертвами насилия во время японской оккупации в первой половине прошлого века.

Кроме того, власти Японии решили приостановить переговоры на высоком уровне с Южной Кореей по ряду экономических вопросов.

В Сеуле выразили сожаление по поводу отзыва посла и отмены переговоров, а также отметили, что финансовой и экономическое сотрудничество между двумя странами должно осуществляться независимо от политики, передает ТАСС.

Памятник в Пусане был установлен в последние дни декабря, в годовщину достижения договоренности между Южной Кореей и Японией по поводу выплаты последней одного миллиарда йен для возмещения ущерба женщинам, пострадавшим от насилия во время оккупации.

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