Япония настаивает на отмене запрета на импорт рыбы в РФ
В Токио считают, что России следует отменить запрет на поставку рыбы, введенный после аварии на атомной станции «Фукусима-1».
Японская сторона считает, что запрет устарел и утратил свою силу рамках развития сотрудничества РФ и Японии на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на министра иностранных дел Японии Таро Коно.
Запрет был введен Россельхознадзором в первой половине 2001 года. Под его действие попала продукция свыше полутора сотен японских предприятий.
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