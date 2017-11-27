Япония настаивает на отмене запрета на импорт рыбы в РФ

В Токио считают, что России следует отменить запрет на поставку рыбы, введенный после аварии на атомной станции «Фукусима-1».

Японская сторона считает, что запрет устарел и утратил свою силу рамках развития сотрудничества РФ и Японии на Дальнем Востоке. Об этом сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на министра иностранных дел Японии Таро Коно.

Запрет был введен Россельхознадзором в первой половине 2001 года. Под его действие попала продукция свыше полутора сотен японских предприятий.