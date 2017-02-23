Япония направила протест России в связи с усилением обороны Курильских островов

Япония направила России протест в связи с планами Минобороны РФ разместить до конца года дивизию на Курильских островах.

По словам генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу, Токио выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов, а также надеется на поиск взаимоприемлемого решения. МИД Японии вновь заявил о том, что Курильские острова являются исконными японскими территориями.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил об усилении обороны Курильских островов до конца 2017 года.

Россия и Япония после окончания Второй мировой войны так и не заключили мирный договор из-за территориального спора вокруг островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи, принадлежащих РФ, сообщает «Лента.ру».