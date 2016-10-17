Япония не намерена обсуждать с Москвой управление Курилами

Представитель МИД Японии опроверг информацию о том, что власти страны собираются обсудить с российской стороной идею совместного управления южными Курилами. Эта информация появилась в одном из центральных изданий Японии «Нихон кэйдзай».

В ней уточнялось, что премьер Синдзо Абэ будет обсуждать этот вопрос с Владимиром Путиным на встрече в Ямагути в декабре. Источник газеты сообщил о том, что Россия в курсе планов Японии.

"Мы опровергаем сообщение газеты Nikkei о том, что Япония и Россия обсуждают совместное управление северными территориями» - сказал официальный представитель МИД Японии Ясухиса Кавамура.

Официальная позиция российских властей по южным Курилам остается прежней и основывается на том, что территория южной части Курильских островов вошли в состав Советского Союза на законных основаниях после окончания Второй мировой войны, следовательно, право России на суверенитет территории островов не должен подвергаться сомнению, напоминает РИА Новости.