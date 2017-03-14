Япония начнет поиски воды на Марсе

Японские власти инициировали разработку легкого спутника, который намечается отправить на Марс. Запуск аппарата может быть осуществлен в 2020 году.

Работой над спутником сегодня занимаются в Токийском университете. Отмечается, что основной задачей японского спутника станет поиск воды и кислорода на Красной планете: как в атмосфере, так и на поверхности, - сообщает «ФАН».

Вес спутника составит примерно 100 кг. Сегодня еще не известно, какая ракета отправит космический аппарат по направлению к Красной планете.