Япония начнет поиски воды на Марсе
Японские власти инициировали разработку легкого спутника, который намечается отправить на Марс. Запуск аппарата может быть осуществлен в 2020 году.
Работой над спутником сегодня занимаются в Токийском университете. Отмечается, что основной задачей японского спутника станет поиск воды и кислорода на Красной планете: как в атмосфере, так и на поверхности, - сообщает «ФАН».
Вес спутника составит примерно 100 кг. Сегодня еще не известно, какая ракета отправит космический аппарат по направлению к Красной планете.
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