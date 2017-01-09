Япония купит дополнительные корабли для патрулирования спорных островов
Япония намерена купить четыре дополнительных корабля, чтобы усилить патрулирование спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.
Кроме того, к марту 2018 года береговая охрана рассчитывает увеличить количество сторожевиков, задействованных в патрулировании Сенкаку.
Территориальный спор Японии и Китая обострился осенью 2012 года после покупки Токио островов у частных владельцев, сообщает «Ридус».
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