Япония и США испытали новую ракету-перехватчик в Тихом океане

В районе Гавайских островов противоракета, созданная американскими и японскими конструкторами, сбила условную цель – баллистическую ракету.

По информации Агентства по материально-техническому обеспечению при министерстве обороны Японии, противоракета SM-3 Block IIA была запущена с американского корабля, несущего боевую систему ПРО Aegis, передает ТАСС.

В апреле 2014 года правительство Японии официально отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий.

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Места: США, Япония
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