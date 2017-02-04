Япония и США испытали новую ракету-перехватчик в Тихом океане

В районе Гавайских островов противоракета, созданная американскими и японскими конструкторами, сбила условную цель – баллистическую ракету.

По информации Агентства по материально-техническому обеспечению при министерстве обороны Японии, противоракета SM-3 Block IIA была запущена с американского корабля, несущего боевую систему ПРО Aegis, передает ТАСС.

В апреле 2014 года правительство Японии официально отказалось от своей политики фактического запрета на экспорт оружия и военных технологий.