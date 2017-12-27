Япония будет пристальнее наблюдать за Солнцем
Японские власти планируют усилить систему наблюдения за Солнцем с целью прогнозирования вспышек, негативно отражающихся на работе спутников и другого оборудования.
В этой работе будут задействованы технологии искусственного интеллекта. Они позволят оперативнее сопоставлять данные современных наблюдений с информацией, полученной несколькими годами ранее.
Сейчас ситуацию на Солнце отслеживает Институт информационных и коммуникационных технологий, используя для этого радиотелескопа в Токио. Власти стран намерены создать еще один центр, который будет регистрировать аномалии как на светиле, так и в атмосфере Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yomiuri.
Следующая новость В Крыму появятся реабилитационные центры для инвалидов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии