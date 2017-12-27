Япония будет пристальнее наблюдать за Солнцем

Японские власти планируют усилить систему наблюдения за Солнцем с целью прогнозирования вспышек, негативно отражающихся на работе спутников и другого оборудования.

В этой работе будут задействованы технологии искусственного интеллекта. Они позволят оперативнее сопоставлять данные современных наблюдений с информацией, полученной несколькими годами ранее.

Сейчас ситуацию на Солнце отслеживает Институт информационных и коммуникационных технологий, используя для этого радиотелескопа в Токио. Власти стран намерены создать еще один центр, который будет регистрировать аномалии как на светиле, так и в атмосфере Земли, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Yomiuri.