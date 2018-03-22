В Японии зацвела сакура
На юге Японии зацвела сакура и начался традиционный фестиваль Japan Cherry Уточняется, что цветение продлится до первых чисел апреля.
Между тем, на севере Японии, в Аомори, Хоккайдо и Тохоку сакура зацветет позднее.
В честь цветения сакуры в Токио начался традиционный фестиваль, который проходит в парке Синдзюку-Гёэн.
Сакура – название нескольких деревьев подсемейства Сливовые, зачастую обозначает вишню мелкопильчатую, сообщает РИА Новости.
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