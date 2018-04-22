В Японии умер самый пожилой человек на планете

В Японии скончался самый пожилой человек на Земле – японка Наби Тадзима. Ей было 117 лет.

Как сообщает ТАСС, женщина умерла в больнице. В последние месяцы жизни Тадзима практически не вставала с постели. Она родилась 4 августа 1900 года.

Теперь титул старейшего человека на Земле перешел гражданке Японии Тиё Мияко, она родилась 2 мая 1901 года.