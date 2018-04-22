В Японии умер самый пожилой человек на планете
В Японии скончался самый пожилой человек на Земле – японка Наби Тадзима. Ей было 117 лет.
Как сообщает ТАСС, женщина умерла в больнице. В последние месяцы жизни Тадзима практически не вставала с постели. Она родилась 4 августа 1900 года.
Теперь титул старейшего человека на Земле перешел гражданке Японии Тиё Мияко, она родилась 2 мая 1901 года.
Следующая новость США приготовили новое место для памятника советским летчикам
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии