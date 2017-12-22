В Японии создали «потеющего» робота
Ученые Токийского университета создали робота, который обладает необычным для машины свойством – он может потеть.
Робот по имени Kengoro максимально приближен к человеку. Его рост составляет 167 сантиметров, части его тела копируют человеческий скелет. Он может отжиматься, приседать и играть в бадминтон.
Потоотделение, которым наделили разработчики Kengoro, выполняет ту же функцию, что и в человеческом организме – предохранение от перегрева. Речь, в частности, идет о приводах робота, которые нагреваются при выполнении им физических упражнений. Выделение влаги происходит благодаря пористой структуре материала, из которого сделаны детали Kengoro, сообщает издание Science Robotics.
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