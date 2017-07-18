В Японии скончался врач-долгожитель
В Токио в возрасте 106 лет скончался врач Сигэаки Хинохара – известный пропагандист здорового образа жизни и активного долголетия.
До самой смерти Хинохара занимал пост главного врача Международной клиники Святого Луки. Однако известен он не только в медицинской среде.
В возрасте 90 лет он опубликовал эссе «Жить с умением», тираж которого составил более миллиона экземпляров. Данное умение Хинохара неоднократно демонстрировал на своем примере. В частности, незадолго до этого он написал сценарий для мюзикла, а затем играл в нем одну из ролей. Кроме того, увлеченный музыкой медик в свободное от основной работы время выступал в качестве дирижера, сообщает Nation News.
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