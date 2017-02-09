Японии разработали прибор для экспресс-теста на вирусы
Японские ученые разработали небольшой прибор, способный быстро выявить у человека наличие вирусного заболевания. Новый разработанный прибор, позволяет узнать о наличии заболевания за 10 минут.
Данное новшество анализирует образцы слюны и крови. Вес прибора составляет всего 500 грамм. Установка работает от специальной батареи, что делает её удобной в использовании. Такое чудо техники скоро начнут использовать в поликлиниках, на промышленных предприятиях, в аэропортах и фермах, - сообщает «Экономика сегодня».
Разработчики подчёркивают, он очень полезен при вспышках заболеваний, например, птичьего гриппа. Однако не каждый человек сможет работать с установкой, перед его эксплуатацией необходимо пройти особое обучение.
Следующая новость Песков исключил возможность российско-американской «сделки» по Украине
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии