Японии разработали прибор для экспресс-теста на вирусы

Японские ученые разработали небольшой прибор, способный быстро выявить у человека наличие вирусного заболевания. Новый разработанный прибор, позволяет узнать о наличии заболевания за 10 минут.

Данное новшество анализирует образцы слюны и крови. Вес прибора составляет всего 500 грамм. Установка работает от специальной батареи, что делает её удобной в использовании. Такое чудо техники скоро начнут использовать в поликлиниках, на промышленных предприятиях, в аэропортах и фермах, - сообщает «Экономика сегодня».

Разработчики подчёркивают, он очень полезен при вспышках заболеваний, например, птичьего гриппа. Однако не каждый человек сможет работать с установкой, перед его эксплуатацией необходимо пройти особое обучение.