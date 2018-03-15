В Японии раскопали самый крупный в истории страны клад

В Японии нашли клад XV—XVI веков, который состоит из сотен тысяч монет, изготовленных из меди.

Находку обнаружили на раскопках в префектуре Сайтама в городе Хасуда. Монеты относятся к средневековой «Эпохе воюющих провинций» (период Сэнгоку).

Клад представляет собой хорошо сохранившийся кувшин высотой 70 сантиметров, в котором находятся 260 тыс. монет. В середине каждой денежной единицы есть отверстие, через которое пропускалась веревка.

Клад выставлен в хранилище культурных ценностей города Кумагая, передает Lenta.ru. Археологи полагают, что захоронение сделано после XV века с целью сохранения имущества в смутное время.

Период Сэнгоку начался в XV веке, когда сегуны рода Асикага потеряли контроль над государством. Это привело к децентрализации власти и столкновениям между правителями разных провинций.

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