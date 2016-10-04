В Японии пройдет Всемирный саммит роботов
В 2020 году в Японии пройдет Всемирный саммит роботов. На нем машины будут соревноваться в точности, скорости и качестве работы.
Форум приурочен к токийской Олимпиаде 2020 года. Как сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, на форуме будут собраны лучшие роботы и идеи со всего мира.
Форум должен придать импульс разработке новых устройств, используемых в промышленности и в быту. Сейчас власти намерены определить город, который примет Всемирный саммит роботов, сообщает ТАСС.
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