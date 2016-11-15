В Японии прокомментировали задержание Улюкаева

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко выразил удивление арестом главы минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева.

По его словам, Япония намеревается спокойно продолжать курс на развитие хозяйственного сотрудничества с Россией, а инцидент с Улюкаевым никак не повлияет на эти планы.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга назвал задержание Уалюкаева внутренним делом Москвы, отметив, что ситуация не окажет никакого влияния на ход российско-японских переговоров.

В начале ноября Алексей Улюкаев провел переговоры в Москве с министром торговли, экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, по результатам которых было определено около 30 приоритетных экономических проектов, сообщает «Экономика сегодня».

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября при получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он вымогал 2 миллиона долларов за помощь в покупке «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти».