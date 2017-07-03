В Японии придумали устройство для музыкальных коктейлей
Японскими разработчиками создано устройство, которое готовит коктейли на основе музыкальных произведений.
Благодаря специальной программе, гаджет анализирует звучащую музыку и выделяет в ней пять типов настроения – веселье, волнение, романтичность, сентиментальность, грусть. Каждому из них соответствует свой вкус: сладкий, кислый, терпкий, соленый и горький.
Во время звучания музыкального произведения аппарат смешивает эти вкусы и выдает пользователю напиток, подходящий под настроение данной песни, сообщает НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.
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